Общение с родителями и домашние животные делают тюменских детей счастливыми

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Общение, совместная деятельность с родителями и домашние животные набрали больше всего голосов по итогам опроса, организованного авторами проекта "Капитаны двора".

Всего в опросе жителям Тюмени в возрасте от 5 до 10 лет предлагали ответить на 10 вопросов.

По словам организатора анкетирования, директора детского центра "Грин-Ландия", автора проекта "Капитаны двора" Павла Притупы, 96 человек ответили на вопросы за неделю, но опросник, кстати, анонимный, еще работает.

Залогом счастья, по мнению 35 детей или 36,5% от общего количества респондентов, считается общение с родителями и домашние животные.

Вторым по значимости ответом стало – любимое занятие/хобби, за него проголосовали 29 ребят, 30,2%.

На третьей строчке популярности – понимание со стороны близких - 25 детей, 26%.

А вот душевные разговоры с друзьями делают счастливыми всего 7 человек, это самое маленькое количество голосов.

"Большинство опрошенных детей счастливы, когда проводят досуг с семьей, поэтому, решено, что проект "Капитаны двора" возобновит свою работу с 1 июня", - сказал Павел Притупа.

Организаторы проекта готовы принимать заявки от тюменцев уже сейчас по ссылке.

Анжела Лебедева