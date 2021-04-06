ОП РФ просит Минэкономразвития доработать постановление о реестре некоммерческих организаций

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

Общественная палата РФ направила в Министерство экономического развития письмо с просьбой доработать проект постановления правительства Российской Федерации "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций".

В рассмотренной в ОП РФ новой (второй) версии документа уже учтены многие предложения общественников по формированию единого реестра некоммерческих организаций, однако он все еще требует уточнений, говорится в письме, адресованном заместителю министра экономического развития России Татьяне Илюшниковой.

Общественники выражают благодарность Минэкономразвития России за концептуальный учет идеи участия ОП РФ и ОП субъектов РФ в процессе формирования реестра СО НКО, которые получат необходимые меры поддержки для развития и поддержания своей деятельности в период пандемии. Тем не менее члены ОП РФ отмечают, что существует ряд некоммерческих организаций, которые не относятся ни к одной из существующих категорий включения в реестр, но при этом осуществляют общественно полезную деятельность, а органы власти и общественные палаты субъектов РФ отмечают результаты их работы и вклад в развитие регионов.

"Очень жаль, что такие организации остаются за бортом, поэтому мы предложили найти возможности для включения подобных НКО в единый реестр, — говорит председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. — Минэкономразвития России, учитывая наши рекомендации, включили в проект постановления такую возможность для региональных органов власти в консультации с региональными ОП самим определять дополнительные критерии, по которым НКО могут входить в реестр".

Очень важный момент, который, по мнению Елены Тополевой-Солдуновой, необходимо конкретизировать в постановлении Минэка: федеральная и региональные общественные палаты должны стать своего рода независимыми арбитрами в тех случаях, когда НКО не согласны с решением о невключении или исключении их из реестра. Более того, стоит добавить тезис о том, что в Общественную палату РФ вправе обратиться общероссийские СО НКО — в случае если по итогам рассмотрения обращений выявлено, что организация необоснованно не была включена в реестр, орган исполнительной власти передает оператору реестра НКО сведения об организации для включения ее в реестр.

По предложению общественников, ОП РФ и региональные палаты должны выступить институтом мониторинга работы реестра. В случае возникновения проблем и вопросов, они смогут стать дополнительным звеном поддержки и помощи НКО, медиатором для решения конфликтов, сообщают в пресс-службе палаты. В постановлении должна быть четко обозначена процедура взаимодействия НКО, органов власти и операторов реестра некоммерческих организаций: сроки, перечень документов, порядок действий и т. д. Реестр должен носить более конкретный и прикладной характер, считают в ОП РФ.

Текст письма можно увидеть здесь.