Инна Куликова: вакцинация населения позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 49 тыс. жителей Тюменской области прошли полный курс вакцинации препаратом "Гам-Ковид-Вак". Вакцинация населения от COVID-19 позволит стабилизировать ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекцией, уверена директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова.

"Наша вакцина одна из лучших в мире. В России идет вакцинация населения. Когда мы охватим необходимое количество людей и будет сформирован массовый иммунитет, тогда это позволит полностью справиться с ситуацией", - отметила она.

Сейчас в России в обороте три вакцины: Спутник V "Гам-Ковид-Вак" (центр им. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора), "КовиВак" (центр им. Чумакова).

Напомним, что 9 тыс. 525 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) поступило в Тюменскую область 6 апреля. Всего с начала вакцинации в Тюменскую область поставили 80 тыс. 267 доз препарата. Вакцинировали "Спутником V" 61 тыс. 238 человек. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 49 тыс. 221 житель области.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.