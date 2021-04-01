77 лет назад советские войска освободили Одессу

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

10 апреля 1944 года войска под командованием Родиона Малиновского освободили Одессу от фашистов. Одесса одной из первых получила звание "Город-Герой".

Освобождение Одесской области проходило в три этапа. Во время проведения Уманско-Ботошанской наступательной операции с 5 по 22 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта освободили северную часть Одесской области. 29 марта была освобождена Балта. Затем 53-я армия освободила Котовск и вышла к Днестру. В это же время гвардейцы 7-й армии освободили Ананьев и тоже вышли к Днестру.

По завершению Березнеговато-Снигиревской наступательной операции с 6 по 18 марта войска 3-го Украинского фронта вышли на левый берег р. Юж. Буг и без оперативной паузы приступили к выполнению Одесской наступательной операции с 28 марта по 10 апреля. В первых числах апреля войска вышли к р. Тилигул. 4 апреля конно-механизированная группа освободила Раздельную. 7 апреля была освобождена Беляевка. 9 апреля советские войска вышли на подступы к Одессе, на следующий день очистив город от неприятеля. 10 апреля 23-й танковый корпус попал в окружение в районе с. Плоское, но был деблокирован на следующий день. Наступила оперативная пауза, которая продолжалась до конца августа.

В ходе Ясско-Кишиневской операции с 20 по 29 августа 1944 года была освобождена Измаильская область.

Бои за освобождение Одессы в апреле 1944 года вели войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского. По данным разведки и показаниям пленных было установлено, что на подступах к городу существует четыре рубежа обороны.

Несмотря на наличие ряда трудностей и ожесточенное сопротивление врага был захвачен плацдарм на западном берегу Тилигульского лимана. Четыре дня продолжались кровопролитные бои за небольшой кусочек земли. Гвардейцы с честью вышли из этой битвы отстояв плацдарм, и вскоре развернули наступление.

Противник готовился к боям внутри города: в районе Лузановки были построены блиндажи, на перекрестках улиц и площадях города – долговременные огневые точки. Однако командование не желало лишних разрушений в городе, поэтому применение артиллерии было весьма ограниченным на завершающем этапе проведения Одесской операции. Стремясь задержать продвижение советских войск, противник взорвал дамбу в районе Лузановки и вода затопила прилегающую местность к станции.

Уличные бои продолжались всю ночь 9 апреля и утро 10 апреля. Бойцы 905-го полка 248-й дивизии овладели Сабанеевым мостом, вскоре командир дивизии полковник Н. З. Галай с группой автоматчиков водрузил знамя над оперным театром. Одесса была освобождена.

По информации Российского военно-исторического общества