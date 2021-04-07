Более тысячи единиц техники готовы к тушению природных пожаров в Тюменской области

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2 тыс. 685 человек и 1 тыс. 169 единиц техники могут быть привлечены к тушению природных пожаров в Тюменской области в 2021 году. Такая информация прозвучала на онлайн-заседании регионального оперативного штаба по охране лесов от пожаров, которое прошло под руководством заместителя губернатора Ларисы Теплоуховой.

"Причиной возникновения таких пожаров в 73% случаев является человеческий фактор", – отметил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

В 2020 году в регионе ликвидировано 226 пожаров, 82% из них - в первые сутки. Чаще всего пожары возникали в Уватском, Сорокинском, Абатском и Ишимском лесничествах. Кроме того, Тюменская авиабаза потушила 269 ландшафтных пожаров, самые масштабные по площади произошли в Сорокинском, Сладковском и Тюменском лесничествах.

Круглосуточно функционируют региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, службы лесничеств, которые взаимодействуют с МЧС России по Тюменской области, муниципалитетами, соседними регионами и Республикой Казахстан. Для предотвращения неконтролируемого распространения природных пожаров и перехода огня на лесные насаждения подготовлен реестр лиц, владеющих и распоряжающихся участками, прилегающими к лесам. В реестре 431 пользователь - 1 тыс. 206 участков, на которых запланировали обустроить более 2,5 тыс. минерализованных полос.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в докладе полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву отметил, что в регионе разработали план тушения лесных пожаров. Заключили все необходимые соглашения с заинтересованными сторонами.

Разработали и утвердили маршруты авиационного и наземного патрулирования. Проводится работа по запуску системы видеомониторинга.

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

В начале апреля в северной и южной зонах планируют провести два полевые межрайонные учения по тактике тушения лесных пожаров с участием подразделений всех заинтересованных сторон. По северной зоне учения организуют в Уватском районе, по южной – в Казанском.