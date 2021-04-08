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В тюменском "Космосе" откроют школу современного зрителя

Общество, 09:14 08 апреля 2021

МТЦ "Космос"

Школа современного зрителя откроется в Молодежном театральном центре "Космос" 10 апреля, в 19 часов. Тюменцев ждет лекция от AR-художника, театрального критика и блогера Виктора Вилисова, сообщают организаторы.

На лекции "Что людям и растениям нужно знать о современном театре" он расскажет о месте и роли зрителя в современном театре. О том, почему спектакли сейчас могут быть в торговом центре, на заводе, в бассейне и других местах. Виктор Вилисов также поделится мнением о том, почему режиссерам не нужно получать профессиональное образование, чтобы создать постановку, а актеры превращаются в соавторов.

Регистрация на лекцию тут.

"Искусство сегодня становится все более сложным: много направлений, жанров, форматов. С помощью "Школы современного зрителя" мы хотим помочь нашей аудитории разобраться во всем многообразии современного искусства", – говорит заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева.

В рамках проекта "Школа современного зрителя" пройдет серия лекций и мастер-классов для всех желающих. 15 апреля в 19 часов 30 минут состоится лекция тюменского драматурга Валерия Шергина "Развитие современной драматургии", а 17 апреля в 13 часов - творческая встреча с ижевской театральной компанией Les Partisans.

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# зритель , МТЦ Космос , театр

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