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Nissan X-Trail сбил двух водителей в центре Тюмени

Происшествия, 11:07 07 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двух мужчин 34 и 24 лет сбил автомобиль Nissan X-Trail на ул. Запольная в Тюмени вечером 6 апреля.

"По предварительной информации, сначала здесь произошла авария без пострадавших – столкнулись две машины. Их водители стояли на проезжей части. Водитель Nissan X-trail не убедился в безопасности и сбил этих мужчин", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, автомобилист 24 лет получил серьезные травмы. После наезда на пешеходов Nissan отбросило на стоящий Citroen.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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