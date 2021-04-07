Nissan X-Trail сбил двух водителей в центре Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двух мужчин 34 и 24 лет сбил автомобиль Nissan X-Trail на ул. Запольная в Тюмени вечером 6 апреля.

"По предварительной информации, сначала здесь произошла авария без пострадавших – столкнулись две машины. Их водители стояли на проезжей части. Водитель Nissan X-trail не убедился в безопасности и сбил этих мужчин", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, автомобилист 24 лет получил серьезные травмы. После наезда на пешеходов Nissan отбросило на стоящий Citroen.

Инна Пахомова