Nissan X-Trail сбил двух водителей в центре Тюмени
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Двух мужчин 34 и 24 лет сбил автомобиль Nissan X-Trail на ул. Запольная в Тюмени вечером 6 апреля.
"По предварительной информации, сначала здесь произошла авария без пострадавших – столкнулись две машины. Их водители стояли на проезжей части. Водитель Nissan X-trail не убедился в безопасности и сбил этих мужчин", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
По предварительным данным, автомобилист 24 лет получил серьезные травмы. После наезда на пешеходов Nissan отбросило на стоящий Citroen.
Инна Пахомова