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В Тюмени выявили 323 повреждения теплосетей во время аэросъемки

Общество, 17:41 07 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

690 км теплосетей в Тюмени обследовано тепловой инфракрасной аэросъемкой в конце 2020 г. Используя эти материалы, эксплуатационные бригады УСТЭК устранили 323 повреждения, сообщает компания.

Для диагностики подземных теплотрасс был задействован самолет Ан-2. Съемка проходила в ночное время и выполнялась с высоты 300-400 метров. Инфракрасные изображения в режиме реального времени записывались на жесткий диск бортового компьютера.

УСТЭК | Фото: УСТЭК

В марте 2021 г. завершено нанесение на карту тепловизионных изображений кварталов Тюмени. Это позволило актуализировать текущее техническое состояние теплотрасс. Данные используют для повышения энергоэффективности и надежности теплосетей.

Дополнительным преимуществом аэросъемки стало выявление тепловых потерь в некоторых многоквартирных жилых домах. Они происходят через кровли, фасады и перекрытия зданий. Специалисты УСТЭК инициировали утепление фасадов кровель в рамках проведения капремонта.

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# тепловые сети , УСТЭК

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