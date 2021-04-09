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Культуре и быту русских крестьян посвятят выходные в тобольском музее

Общество, 09:02 09 апреля 2021

Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Культуре и быту русских крестьян посвятят этновыходные в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике. Гостей ждут интерактивные занятия, игровые программы и мастер-классы, сообщает учреждение.

О ткачестве, прядении и вышивке гости узнают на игровой программе "Тайны забытых ремесел", об играх и забавах расскажут на программе "Крестьянское детство". На интерактивном занятии "Трава-огонь" тоболякам раскроют секреты крапивного ткачества и покажут коллекцию костюмов из крапивного волокна. Лепить глиняные изделия, расписывать ложки и деревянные игрушки и изготавливать игрушки из лыка научат на мастер-классах.

Участие платное, необходима предварительная запись.

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# мастер-классы

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