В Тюмени участники "Марша памяти" пройдут огневую подготовку, преодолеют марш-бросок

| Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

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Военно-мемориальная экспедиция "Марш Памяти" пройдет в Тюмени с 12 по 16 июля. Его участниками станут бойцы поисковых отрядов Тюменской области, которые погрузятся в довоенный быт.

Как рассказала пресс-секретарь областного поискового центра имени Артура Ольховского Мария Котомина, участники "Марша Памяти" пройдут занятия по строевой, тактической, огневой и специальной подготовке. Ключевым мероприятием станет пеший марш-бросок красноармейцев – участников марша, по историческим памятным местам Тюмени.

"Марш памяти" пройдет уже во второй раз. Впервые он состоялся осенью 2020 года при поддержке военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа. Участниками стали 50 бойцов поисковых отрядов Тюмени", - рассказала она.

В 2021 году по итогам "Марша Памяти" бойцы поисковых отрядов вступят в Тюменский батальон первой Военно-исторической дивизии имени Пионеров-Героев. Эта дивизия была сформирована еще в 2017 году, чтобы подростки продолжали изучат историю и погружались в знания событий Великой Отечественной войны, ощутили на себе тяготы и ношу солдат.

Любовь Голышева