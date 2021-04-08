  • 8 апреля 20218.04.2021четверг
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам бесплатно проверят здоровье на фестивале в центре "Семья"

Общество, 18:11 08 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Четвертый фестиваль "Здоровый город" пройдет в Тюмени 17 апреля в региональном центре "Семья", сообщают организаторы.

Специалисты прочитают лекции, проведут для участников мастер-классы по здоровому питанию и оказанию первой медицинской помощи, круглый стол по вопросам долголетия. Желающие займутся йогой и лечебной физкультурой, посетят площадки клубов закаливания и скандинавской ходьбы. Продолжат программу концерт, лотерея, розыгрыш призов, ярмарка и выставка товаров для приверженцев здорового образа жизни.

На фестивале можно будет пройти ультразвуковое исследование, сделать электрокардиограмму, пройти осмотр у онколога, кардиолога, дерматолога. На уличных площадках участников ждут передвижной флюорограф, маммограф и автолаборатория, где желающие смогут пройти тест на ВИЧ.

Участие в фестивале бесплатное, но необходимо зарегистрироваться или подать коллективную заявку по адресу 944233anna@mail.ru. Более подробно с программой и активностями можно ознакомиться на сайте проекта или по телефону у координатора проекта Анны Любавской +7 (982) 984-54-41.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# врачи , здоровый образ жизни , обследование , центр Семья

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 08.04.2021Тюменские поисковики отправятся на экспедицию в Карелию
18:19 08.04.2021В Тюмени студентам рассказали, как обойти уловки мошенников
18:11 08.04.2021Тюменцам бесплатно проверят здоровье на фестивале в центре "Семья"
18:01 08.04.20219 апреля - события дня