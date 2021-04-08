Тюменцам бесплатно проверят здоровье на фестивале в центре "Семья"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Четвертый фестиваль "Здоровый город" пройдет в Тюмени 17 апреля в региональном центре "Семья", сообщают организаторы.

Специалисты прочитают лекции, проведут для участников мастер-классы по здоровому питанию и оказанию первой медицинской помощи, круглый стол по вопросам долголетия. Желающие займутся йогой и лечебной физкультурой, посетят площадки клубов закаливания и скандинавской ходьбы. Продолжат программу концерт, лотерея, розыгрыш призов, ярмарка и выставка товаров для приверженцев здорового образа жизни.

На фестивале можно будет пройти ультразвуковое исследование, сделать электрокардиограмму, пройти осмотр у онколога, кардиолога, дерматолога. На уличных площадках участников ждут передвижной флюорограф, маммограф и автолаборатория, где желающие смогут пройти тест на ВИЧ.

Участие в фестивале бесплатное, но необходимо зарегистрироваться или подать коллективную заявку по адресу 944233anna@mail.ru. Более подробно с программой и активностями можно ознакомиться на сайте проекта или по телефону у координатора проекта Анны Любавской +7 (982) 984-54-41.