Тюменские НКО приглашают присоединиться ко Дню прозрачной благотворительности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7 апреля 2021 года в День прозрачной благотворительности фонды расскажут о своей деятельности, чтобы привлечь новых сторонников, а люди узнают, какими принципами руководствуются честные благотворительные организации, и почему важно их поддерживать.

Мероприятия, посвященные прозрачности НКО, пройдут в разных регионах России с 5 по 9 апреля. Увидеть их можно на сайте акции.

Как показывают исследования, главными причинами отказа от участия в благотворительности для россиян являются финансовая стесненность и недоверие к благотворительным организациям. Чтобы убрать эту преграду между донорами и благополучателями, НКО приглашают принять участие в Дне прозрачной благотворительности.

| Фото: opencharity.ru/ | Фото: opencharity.ru/

Событие организует благотворительное собрание "Все вместе" - ассоциация фондов и общественных организаций, которая уже несколько лет занимается противодействием мошенникам-псевдоблаготворителям, а также популяризацией принципов прозрачной и открытой благотворительности.

В числе партнеров мероприятия - Агентство социальной информации, ВКонтакте, агентство Jamp Social. Среди региональных координаторов - "Искорка Фонд" (Челябинск), Центр "Добровольцы серебряного возраста" (Калининградская область), Центр гражданских инициатив Югры, Сибирский центр социального развития общества (Курганская область) и другие некоммерческие организации. НКО могут присоединиться ко Дню прозрачной благотворительности и организовать что-то у себя в регионе, написав через форму обратной связи на сайте.

Первый День прозрачной благотворительности в России проводится с использованием средств Фонда президентских грантов.