Опрос о паллиативной помощи детям просят пройти общественников Тюменской области

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Общественников призывают заполнить анкету о деятельности, направленной на улучшение жизни маленьких пациентов. Это станет одним из инструментов улучшения качества и ежегодного мониторинга паллиативной помощи детям, который организуют аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка совместно с экспертами Санкт-Петербургского детского хосписа.

Заполнить анкету просят членов тех НКО, которые работают над улучшением качества жизни детей, страдающих неизлечимыми и ограничивающими срок жизни заболеваниями, и членов их семей. Вопросы посвящены темам выявления нуждающихся в помощи детей, подбора сотрудников и использования ресурсов НКО, межведомственного взаимодействия и оказываемых организацией услуг.

"В 2019–2020 годах в рамках проекта "Повышение качества паллиативной помощи детям" была организована серия мероприятий, направленных на вовлечение структур гражданского общества в программы развития этого вида помощи. Они показали, что широкий спектр вопросов требует внимательного изучения и разработки предложений", — отметил председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Детский хоспис" Александр Ткаченко.

Исследование необходимо для анализа ситуации в сфере паллиативной помощи детям. Благодаря собранной информации можно будет понять потребности НКО в отдельных регионах. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию и улучшению всей системы оказания паллиативной помощи.

Опрос рассчитан на НКО, которые не имеют специальной лицензии, сообщают в ОП РФ. Бланк анкеты можно скачать здесь, а заполненный вариант направлять на адрес электронной почты: r.ribkina@oprf.ru.