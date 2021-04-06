  • 6 апреля 20216.04.2021вторник
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Как не потеряться в лесу и в городе, расскажут бабушкам особого назначения

Общество, 17:35 06 апреля 2021

поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" | Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

Далее в сюжете Тюменские НКО приглашают присоединиться ко Дню прозрачной благотворительности

Учебную лекцию "Как не потеряться в лесу и городской местности: меры предосторожности" проведут для активисток проекта "Бабушки особого назначения" волонтеры поискового отряда "Белая сова-Тюмень" 7 апреля.

Как сообщают в Ресурсном центре добровольческого движения Тюменской области, на мероприятии разберут наиболее частые реальные случаи, встречающиеся в работе поисковиков. Бабушкам дадут методы и техники, необходимые для того, чтобы не потеряться в городе или лесу. Эти правила безопасности они смогут передать своим близким и внукам, а значит уберегут их от случаев пропажи.

"С бабушками мы встречаемся уже не первый раз и для нас это одно из любимых мероприятий. Каждый раз они заряжают нас энергией и позитивом. Очень приятно работать с людьми, у которых огонь в глазах, жажда жизни и желание учиться", - отмечают волонтеры "Белой совы".

Встреча пройдет при поддержке грантового конкурса #ТворитьДоброПросто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бабушки , добровольцы , поисковое движение , серебряные волонтеры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 06.04.2021Авт­оры альб­ома "Волшебный мир балета "Конек-горбуно­к" встретились с тюменцами
18:31 06.04.2021В Тюмени волонтеры проведут зарядку для горожан и примут нормы ГТО на бульваре Гостеприимства
18:07 06.04.2021Инна Куликова: вакцинация населения позволит стабилизировать ситуацию с COVID-19
17:57 06.04.20217 апреля - события дня