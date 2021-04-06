Как не потеряться в лесу и в городе, расскажут бабушкам особого назначения

| Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" | Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

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Учебную лекцию "Как не потеряться в лесу и городской местности: меры предосторожности" проведут для активисток проекта "Бабушки особого назначения" волонтеры поискового отряда "Белая сова-Тюмень" 7 апреля.

Как сообщают в Ресурсном центре добровольческого движения Тюменской области, на мероприятии разберут наиболее частые реальные случаи, встречающиеся в работе поисковиков. Бабушкам дадут методы и техники, необходимые для того, чтобы не потеряться в городе или лесу. Эти правила безопасности они смогут передать своим близким и внукам, а значит уберегут их от случаев пропажи.

"С бабушками мы встречаемся уже не первый раз и для нас это одно из любимых мероприятий. Каждый раз они заряжают нас энергией и позитивом. Очень приятно работать с людьми, у которых огонь в глазах, жажда жизни и желание учиться", - отмечают волонтеры "Белой совы".

Встреча пройдет при поддержке грантового конкурса #ТворитьДоброПросто.