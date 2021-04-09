В Тюмени спектакль о том, как нелегко быть вторым, представили непрофессиональные актеры

Алена Костюкова, молодежная студия "Быть" Алена Костюкова, молодежная студия "Быть"

Спекталь-притчу "Памяти ангела" представил коллектив из непрофессиональных актеров на сцене концертного зала СК "Зодчий" в Тюмени 8 апреля. В течение семи месяцев 30 студентов постигали азы театрального искусства, чтобы стать участниками социального проекта молодежной студии "Быть".

Премьера постановки о людях, которые оказываются на вторых ролях, являются нелюбимыми детьми, удалась, по мнению зрителей, организаторов и участников проекта.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта, режиссер-постановщик, руководитель тюменской молодежной студии "Быть" Артем Васильев, магия – театр плюс педагогика – помогли из неуверенных ребят сделать интересные личности.

"Для участников проекта случился первый положительный опыт выхода на сцену. Мы сразу договорились с ребятами, что это не просто выход, а желание высказаться. Для меня эта история с любительским театром не столько про спектакль, сколько про эффект студийца, чтобы он понял, что может не только на сцене так смело работать, говорить, но и в жизни смело жить, выражать себя", - отметил Артем Васильев.

В основу спектакля "Памяти ангела" режиссер взял произведения Эрика Шмитта "Сестры Барбарен" и "Концерт Памяти ангела", изложил фантазии на библейские темы и добавил пушкинской трагедии "Моцарт и Сальери".

История отношений, вернее их отсутствия, между широко известным музыкантом Акселем и менее успешным Крисом, а на сцене их сразу несколько, представлена вниманию зрителей. Они находят ответы на вопросы: каково это быть всегда в тени талантливого контрабасиста, о котором все говорят с придыханием, как легко находить себе оправдание, почему у тебя не получается так же, как и у него, на что способен человек, не смирившийся со второй ролью в жизни.

Исполнитель одной из ролей Криса, студент третьего курса Тюменского колледжа искусств, отделения эстрадного пения Георгий Дробышев уверен, второстепенная роль – не повод для подлости.

"Быть вторым – это больно, но это ни в коем случае не повод для подлости, слабости. Это повод для мотивации, анализа самого себя и шага к тому, чтобы не быть тем, что вы увидели сегодня. Готовясь к роли, я очень много снимал с людей, которые окружают меня. Смотрел некоторые фильмы, где есть подобные персонажи. При поддержке режиссера, педагогов, думаю, мне удалось передать качества героя", - говорит Георгий Дробышев.

Образ Моисетты – нелюбимой дочери – тиражируют более десятка девушек. Каждая передает свою неприязнь к сестре-близняшке Лили – любимице матери, перспективной вокалистке.

Мелкие интриги, на которые решается Моисетта, не приносят ей счастья. История сестер, как и история музыкантов, заканчивается трагедией.

"Участие в этом проекте перевернуло мой мир. Это ужасно быть вторым, но если ты это принимаешь, это нормально. Но мне все же не хотелось быть второй. Всегда вопрос один и тот же – почему она, а не я. А ответ - надо больше работать и самому себе доказывать, что ты стоишь чего-то в этой жизни", - уверена студентка Тюменского колледжа искусств Полина Харитонова.

Премьерный спектакль-притча "Память ангела" пройдет в СК "Зодчий" 9 и 10 апреля. Ожидаются показы и в мае. По словам режиссера студии "Быть", постановку можно будет увидеть на площадке МТЦ "Космос". Ее планируют представить и на фестивалях.

Напомним, проект спектакля получил поддержку Фонда президентских грантов.

Анжела Лебедева