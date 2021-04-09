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Волонтеры передали продуктовые наборы тюменцам с инвалидностью

Общество, 12:07 09 апреля 2021

www.voi-72.ru | Фото: www.voi-72.ru

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Десять продуктовых наборов передали тюменцам с инвалидностью волонтеры молодежной администрации города Тюмени 8 апреля. С просьбой о помощи к ним обратился координатор опорного центра инклюзивного добровольчества областной организации Всероссийского общества инвалидов, сообщает ТОО ВОИ.

www.voi-72.ru | Фото: www.voi-72.ru

Продуктовые наборы были закуплены при поддержке благотворительного проекта "Дари еду". Их получили члены клуба "Шанс", инвалиды по зрению, одиноко проживающие инвалиды и члены семей, ухаживающие за своими близкими с ОВЗ.

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# волонтеры , инвалидность

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