Хакатон "КосмоSTAR" пройдет для тобольских школьников

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Городской хакатон "КосмоSTAR" к 60-летию первого полета человека в космос проведет тобольский детский технопарк "Кванторум" 16 апреля, сообщает учреждение.

Участникам предлагают разработать идею, концепцию или прототип устройства, системы для помощи человеку в освоении космического пространства, колонизации космоса и организации межпланетной жизни.

К участию приглашают команды школьников 11-17 лет в составе трех-пяти человек. Участвовать можно как очно в ДТ "Кванториум-Тобольск", так и дистанционно в чате Discord.

Дистанционным участникам вышлют ссылку в день проведения мероприятия 16 апреля.