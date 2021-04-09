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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 200 пассажиров международных рейсов осмотрели в аэропорту Рощино с начала 2021 года

Общество, 19:16 09 апреля 2021

аэропорт Рощино

Восемь международных рейсов с 201 пассажиром прибыло в аэропорт Рощино за первый квартал 2021 года, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Они прилетели из Республики Беларусь, Испании, Казахстана, ОАЭ и Франции.

Напомним, регулярные рейсы через государственную границу в Рощино приостановлены с 1 апреля 2020 года, прилетают только единичные рейсы по согласованию с оперативным штабом. Всем прибывающим пассажирам проводится бесконтактная термометрия, они заполняют анкеты и в течение 72 часов после прилета обязаны сдать тест на СOVID-19 и разместить результат на госуслугах.

Также в пункте пропуска проходят термометрию прибывающие внутренними рейсами (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск). За первый квартал в аэропорту досмотрено 765 рейсов, 78 тыс. 613 пассажиров.

Опасных грузов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации и случаев завоза карантинных заболеваний не зарегистрировано.

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# Роспотребнадзор , Рощино

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