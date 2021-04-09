Спортшколы Тюмени планируют обеспечить кардиографами

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Обеспечить подведомственные учреждения департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени кардиографами планируют в юлижайшее время. Использование медицинского оборудования значительно облегчит процедуру медицинского контроля на базе спортшкол и детско-юношеских центров.

Об этом сообщил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Сергея Борисевич.

Среди тюменских детей, занимающихся спортом, высокий процент имеет отклонение в состоянии сердечно-сосудистой системы. Это, по словам директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгения Хромина, показали исследования в рамках проекта "Здоровое сердце спортсмена". Этот проект появился в Тюмени полтора года назад. За это время по итогам функциональной диагностики, которая была проведена в шести спортивных школах совместно с учеными Тюменского государственного университета, областным диагностическим центром и Тюменским медицинским университетом, специалисты пришли к неутешительным выводам.

"Второй этап исследования показал, что высокий процент детей имеет отклонение в состоянии сердечно-сосудистой системы, - отметил Евгений Хромин. - Тренеры получили методические рекомендации. Осталось их соблюдать и применять на практике. Тогда после проведения третьего этапа мы уже увидим положительные изменения. Это вопрос ответственности руководителей спортивных школ и учреждений дополнительного образования, организации эффективного контроля за учебно-тренировочной деятельностью".