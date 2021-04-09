Творческая зона "Космос в красках" работает в музее "Усадьба Колокольниковых" в Тюмени

Фото: "Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте Фото: "Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте

Творческая зона "Космос в красках", доступная для посетителей любого возраста, откроется в тюменском музее "Усадьба Колокольниковых" в преддверии Дня космонавтики 10 апреля.

Любой желающий может нарисовать космический объект или раскрасить уже готовую картинку, сообщает Megatyumen.ru.

Кроме того, на мастер-классе "Брелок на удачу" тюменцы смогут сшить брелок из фетра в форме ракеты. Мастер-классы будут проходить до 17 апреля. Стоимость участия – 100 рублей, при покупке билета онлайн – 95 рублей.