Тоболяк облил себя бензином и открыл в доме газ

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В Тобольске полицейские предотвратили трагедию. В дежурную часть обратилась женщина, рассказавшая, что ее сожитель угрожает свести счеты с жизнью. Он закрылся в доме, облил себя бензином и открыл газовый баллон, сообщает УМВД по Тюменской области.

На место прибыли сотрудники полиции, вступившие с мужчиной в переговоры через запертую дверь дома. Стражи порядка уговорили его закрыть задвижку газового баллона, а также впустить их.

Когда полицейские зашли в дом, хозяин держал возле своего горла нож. Чтобы отвлечь мужчину, майор Дмитрий Ярков предложил ему пройти из сеней в комнату. В это время незаметно для хозяина в дом зашел сержант Олег Янсуфин.

Тоболяк потерял бдительность и был обезоружен. В последующем мужчину передали врачам скорой помощи.