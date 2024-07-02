80 фактов о Тюменской области для книги к юбилею региона обсудили музеологи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Какие факты стоит включить в юбилейное издание о Тюменской области, обсудили работники музеев и представители туротрасли 2 июля. Книга выйдет к 80-летию региона, которое отметят в августе.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала заместитель директора Музейного комплекса имени И. Я. Словцова Татьяна Алиева.

"Мы сегодня будем говорить про историю нашего региона — с истории его зарождения, то есть с 1944 года, и про древнейшую историю — с момента основания Тюмени. Будем выбирать 80 фактов, которые и войдут в юбилейное издание. У меня есть свои любимчики, куда без них. Наши исторические личности: Дмитрий Менделеев, Григорий Распутин, Петр Ершов, наши прославленные нефтяники, герои Великой Отечественной войны. Конечно, это бренды нашего региона: сибирский ковер, тобольская резная кость, архитектурные памятники, в том числе и объекты, в которых сейчас размещаются музеи Тюмени", — пояснила Татьяна Алиева.

По мнению заместителя директора департамента общественных связей Тюменской области Романа Мамонтова, готовящееся издание рассчитано как на жителей региона, так и на туристов.

"Задача этой книги — удивить. У людей, которые живут в Тюменской области и прочитают интересные факты об этом регионе, как минимум, должна быть гордость за то, что они живут на этой земле, где происходило так много исторических событий, которые повлияли в целом на историю России. Люди, которые не живут в Тюменской области, точно удивятся тому, что на этой земле происходило начиная с незапамятных времен. Узнают, откуда появились термы, как появилась нефть, что в годы войны производили предприятия, какие люди повлияли на ход истории. Думаю, у многих появится желание посетить Тюменскую область именно в год ее 80-летия", — отметил Роман Мамонтов.

Одним из основных блоков для обсуждения среди музеологов и представителей туротрасли стали личности, которые внесли вклад в историю Тюменской области и являются брендом Тюмени. К ним участники встречи-генерации отнесли Ермака, Петра Ершова, Семёна Ремезова, Дмитрия Менделеева, Фармана Салманова, Юрия Эрвье.

К знаковым локациям и достопримечательностям тюменцы отнесли набережную и мост Влюбленных, музейный комплекс имени Словцова, Тобольский кремль, горячие источники, Ялуторовский острог, Абалакский монастырь, Ингальскую долину, Марьино ущелье, Музей семьи императора Николая II.

В блоке о рейтингах и достижениях региона участники отметили: высокий индекс качества жизни, Ялуторовск как блинную столицу России, единственный белокаменный Кремль за Уралом, нефть и газ, СИБУР, Тюмень как термальную столицу, высокое качество дорог, развитую инфраструктуру территорий, финансовую привлекательность для бизнеса.

Напомним, ранее подобные встречи состоялись с участием журналистов и краеведов, а также представителей тюменских молодежных объединений.

Влада Нерадовская