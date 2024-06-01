1977 год: Ямал и Югра стали автономными округами, а в "Тараскуле" приняли первых 60 отдыхающих

жители Ямала получили жилищные сертифиакты для переселения в Тюменскую область. | Фото: дума Ямало-Ненецкого автономного округа жители Ямала получили жилищные сертифиакты для переселения в Тюменскую область. | Фото: дума Ямало-Ненецкого автономного округа

7 октября принята новая Конституция СССР. В соответствии с одной из ее статей Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа Тюменской области получили статус автономных. Именно в этой редакции впервые введено понятие "автономный округ". Автономные (бывшие национальные) округа – это "административные единицы в составе области или края, отличающиеся особым национальным составом и бытом населения", - говорится в Большой Советской энциклопедии.

На данный момент в России осталось только два сложносоставных субъекта - это Архангельская область с входящим в ее состав Ненецким автономным округом и Тюменская область с входящими в ее состав Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом.

| Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова

20 лет назад запущена программа "Сотрудничество", которая является уникальным для России инструментом взаимодействия трех регионов: Тюменской области, Ямала и Югры.

"Программа "Сотрудничество" – это гибкий инструмент для улучшения жизни людей. Механизм давно отработан, любые решения принимаются оперативно и сообща с коллегами-губернаторами", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Действие главы субъектов продлили до 2035 года. Документ включает в себя 11 направлений, включая строительство дорог, экологические, культурные и социальные проекты, организацию детского отдыха, переселение.

| Фото: Центр реабилитации Социального фонда России "Тараскуль" | Фото: Центр реабилитации Социального фонда России "Тараскуль"

Первых отдыхающих приняли в санатории "Тараскуль" под Тюменью 16 марта 1977 г. Это была группа из 60 жителей области. В их распоряжении оказались самые современные средства для восстановления здоровья, лечебные вода и грязь.

"Разместили их в пятиэтажном доме, построенном в поселке для сотрудников. Медицинский персонал составляли 11 врачей и 21 медсестера. Из запроектированных объектов курорта в действие была запущена только водогрязелечебница и грязехранилище", - приводятся данные на сайте организации.

Но в том же году был заложен спальный корпус, который рассчитан на 1 тыс. 200 отдыхающих. В конце 1977 г. на смену главного врача Ирине Михайловне Рекало, которая возглавляла здравницу четыре года и формировала коллектив, 27 декабря пришел новый главврач Владимир Иванович Ситников. Он возглавлял здравницу до июля 1985 г. В эти восемь лет создана основа материальной базы "Тараскуля". В настоящее время он является федеральным бюджетным учреждением Центр реабилитации Социального фонда России.

| Фото: Центр реабилитации Социального фонда России "Тараскуль" | Фото: Центр реабилитации Социального фонда России "Тараскуль"

20 сентября создано Тюменское областное отделение общества советско-болгарской дружбы. Решение было принято на учредительном собрании. По словам председателя Совета ветеранов войны и труда Тюменской области, депутат гордумы Тюмени, а в прошлом мэр города и член Совета Федерации ФС РФ, сотрудничество сложилось с начала активного строительства в Тюмени.

Первая отчётно-выборная партконференция болгарской строительной группы в Тюменской области. Автор А. Кондюков. | Фото: музейный комплекс имени И. Я. Словцова Первая отчётно-выборная партконференция болгарской строительной группы в Тюменской области. Автор А. Кондюков. | Фото: музейный комплекс имени И. Я. Словцова

"Была организация "ТюмБолгарСтрой". В Тюмени на Бабарынке был построен домостроительный комбинат, где производили материалы для восьмиэтажных домов. Они стоят у Кардиоцентра, на Войновке, Доме обороны. Болгары построили и сквер на улице Луначарского. Он был одним из притягательных мест. Между народами были очень хорошие отношения. Более того, молодые пары женились, были интернациональные свадьбы", - рассказал Степан Киричук корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

По мнению писателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации, почётного гражданина Тюмени Анатолия Омельчука, Западную Сибирь помогали осваивать жители всех советских республик и дружественных тогда стран. И поэтому создание Союза стало логичным продолжением взаимодействия. Строители и специалисты тогда строили, закладывали мощный фундамент для будущих городов Западной Сибири. Так, в Когалыме трудились бок о бок с прибалтийскими коллегами, в Нягани – с узбекскими, в новом Уренгое – с армянскими, в Губкинском – с белорусскими, в Лангепасе – с азербайджанскими.

В гостях польские и болгарские актёры. Тюменский областной музей, зав. отделом научно-просветительской работы Л.Ф. Галязимова. | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова В гостях польские и болгарские актёры. Тюменский областной музей, зав. отделом научно-просветительской работы Л.Ф. Галязимова. | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова

"Здесь были привлечены тысячи профессионалов, потому что на месте в необходимых количествах было сложно воспитать. Поэтому Болгария, которая в свое время декларировала вхождение в Советский Союз на правах самостоятельной республики, тоже участвовала в огромнейшем фронте работ. В Тюмень десантировался большой отряд квалифицированных болгарских строителей. Их было много, организовали большую диаспору, и появление Союза было естественным. Это было культурное общение, адаптация в том числе и строителей к сибирской жизни, советской действительности", - уточнил известный писатель.

Пансионаты по ул. Мельникайте, построенные болгарской строительной группой. Автор А. Кондюков | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова Пансионаты по ул. Мельникайте, построенные болгарской строительной группой. Автор А. Кондюков | Фото: Музейный комплекс имени И. Я. Словцова

Вместе с тем, жители Тюменской области получили современное по меркам 70 годов жилье, которое до сих пор используется. Приезжали с концертами в Тюмень известные певцы Бисер Киров и Лили Иванова, а в университете ученые двух стран проводили совместные научные конференции.

Оксана Корнеенкова