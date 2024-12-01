Новая школа в тюменском микрорайоне Мелиораторов встретит школьников после зимних каникул

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Новую школу №45 откроют в микрорайоне Мелиораторов Тюмени после зимних каникул. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Школа рассчитана на 1 тыс. 101 учебное место. Подготовлены и оснащены современным оборудованием учебные классы и мастерские, столовая, актовый зал и информационно-библиотечный центр.

Особое внимание уделено спортивному блоку для физического развития детей. Это пять спортивных залов, включая тренажерный и зал для занятий самбо, тир, уличные спортивные и игровые площадки.

В рамках Десятилетия науки и технологий в школе реализован проект "Научная детская площадка". Играя, дети будут изучать физику, астрономию, общаться друг с другом, "слушать" город через параболические антенны.

На базе школы откроют музей военной истории, где школьники смогут узнать в том числе о героях, проживавших в Тюмени. На фасаде школы нанесен мурал, посвященный герою-земляку, выпускнику школы, участнику войны в Афганистане Вячеславу Голышеву.

Строительство школы выполнено благодаря национальному проекту "Образование".