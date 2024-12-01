Новым руководителем ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" в Тобольске стал Алексей Дробышев

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Коллективу ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" в Тобольске представили нового руководителя 26 декабря. Им стал Алексей Дробышев из династии дорожных строителей.

“Его хорошо знают на предприятии, прошел длинный путь с коллективом. Желаю удачи в должности”, – написал в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Мэр заехал пообщаться с сотрудниками предприятия, поздравить их с наступающим Новым годом и поблагодарить за работу.

“Большая ответственность и много задач стоят перед вами. Дороги – один из приоритетов развития города”, – произнес он.