Новым руководителем ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" в Тобольске стал Алексей Дробышев
Общество, 15:10 26 декабря 2024
| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина
Коллективу ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" в Тобольске представили нового руководителя 26 декабря. Им стал Алексей Дробышев из династии дорожных строителей.
“Его хорошо знают на предприятии, прошел длинный путь с коллективом. Желаю удачи в должности”, – написал в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.
| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина
Мэр заехал пообщаться с сотрудниками предприятия, поздравить их с наступающим Новым годом и поблагодарить за работу.
“Большая ответственность и много задач стоят перед вами. Дороги – один из приоритетов развития города”, – произнес он.