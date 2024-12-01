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Три библиотеки Тюменской области вошли в шорт-лист конкурса "Золотая полка"

Общество, 14:59 26 декабря 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Библиотека "Олимп" и библиотека им. Мальцева из Тюмени и Центральная районная библиотека Казанского района вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса "Золотая полка-2024". В конкурсном отборе по выявлению лучших практик формирования и продвижения фондов библиотек участвовали модельные библиотеки, модернизированные в 2023 году, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Церемония награждения победителей пройдет с 25 по 28 марта 2025 года на Всероссийской научно-практической конференции "Фонды библиотек в цифровую эпоху" в Российской национальной библиотеке.

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Добавим, всего в конкурсе приняли участие 89 заявок, в том числе из 68 общедоступных и 21 детской библиотеки 46 регионов России.

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