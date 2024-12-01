Около шести тысяч пациентов прошли реабилитацию в тюменском "Градостроителе" с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около шести тысяч пациентов прошли курсы медицинской реабилитации и оздоровления в тюменском "Градостроителе" с начала 2024 года. Специалисты обеспечивают каждому пациенту индивидуальный подход, который помогает быстрее вернуть здоровье и активность.

В процессе реабилитации применяется более 130 единиц медицинского оборудования, в том числе с биологически обратной связью. Внедрение современного медицинского оборудования позволило специалистам центра увеличить количество реабилитационных процедур и помочь еще большему числу пациентов восстановиться, сообщает пресс-служба "Градостроителя".

Так, более 820 пациентов против 600 в 2023 году с заболеваниями центральной нервной системы получили здесь реабилитационное лечение. В 2024 году прошли курс реабилитации с заболеваниями костно-мышечной системы более 2 тыс. 50 человек, в 2023 году - 1 тыс. 600. Увеличилось почти до 400 количество пациентов, восстановившихся после соматических заболеваний, включая кардиологические и онкологию.

Также в 2024 году прошли профессиональную подготовку медицинский логопед, два эрготерапевта, врач ФРМ и 10 реабилитационных медсестер.

"В будущем году мы намерены наращивать наш потенциал, чтобы восстановление здоровья после заболеваний для жителей региона было не проблемой, а реальным и доступным мероприятием", - сказала главный врач ОЛРЦ "Градостроитель", главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Тюменской области Людмила Барсукова.