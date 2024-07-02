Йоркширских терьеров, корги и бассет-хаундов привели на экскурсию по истории Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Пушистый променад", участниками которой стали города не со своими собаками, состоялась в Тюмени 2 июля. Событие приурочили к Международному дню собак.

В назначенный час на площади Борцов революции начали собираться тюменцы с питомцами. Горожане привели сюда собак разных пород: ши-тцу, бассет-хаундов, йоркширских терьеров и шпицев. Экскурсия была классической – об истории Тюмени.

“2 июля – Международный день собак. Все празднуют, поздравляют своих питомцев, мы уже второй раз проводим необычное мероприятие – экскурсию для владельцев домашних животных. Она бесплатная, проводим ее просто для удовольствия”, – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" экскурсовод агентства путешествий "ОкНа" Виктория Бондарева.

С собой на променад гид взяла белого японского шпица по кличке Юки, что в переводе означает “снег”. Виктория с детства любила собак, всегда мечтала о таком питомце. Возможность завести его появилась не так давно.

“Муж наконец-то разрешил. Я хотела именно пушистую собаку, мне очень нравятся именно такие породы. Японские шпицы отличаются тем, что они очень ласковые, абсолютно не агрессивные и к тому же мало лают”, – добавила Виктория Бондарева.

Грумер, заводчик Марина Петрова пришла с компанией друзей. “Очень нравится общение с другими владельцами собак, а питомцам пройтись рядом друг с другом. Удается совместить полезное с приятным – узнаешь что-то новое, интересное о городе, это всегда радует”, – сказала тюменка.

Марина Петрова держала на руках маленькую собачку породы шпиц весом 1 кг 100 граммов по кличке Лекса. На самом деле это уже взрослое животное. Собак Марина Петрова называет частью души.

“Это очень живое, нежное, трепетное общение. Собаки всегда ждут дома, радуются,чувствуют наше настроение. Я – многодетная мама, у каждого ребенка есть свой любимец, потому что это неповторимое искреннее общение. У меня три дочери, двое внуков и десяток собак”, – подчеркнула участница экскурсии.

Тюменка Ирина пришла на экскурсию с со своим вельш-корги Чарли. Так она хотела как-то разнообразить свои прогулки с собакой. “Впервые увидела, что проводится такая прогулка. Узнаем что-то новое о городе, в котором живем”, – сказала тюменка.

Инна Пахомова