Тюменца с мефедроном задержала полиция

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Тюменца с наркотиком задержали сотрудники ППС. Остановленный для проверки документов местный житель 1989 года рождения в разговоре с полицейскими проявлял заметное беспокойство. Правоохранители приняли решение провести досмотр.

В присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане брюк безработного мужчины пакетик с белым порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон массой около трёх граммов. Тюменец признался, что наркотик он приобрёл для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.