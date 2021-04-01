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Тюменцы совершили VR-полет в космос, не покидая торгового центра

Общество, 18:19 11 апреля 2021

Тюменское отделение МГЕР | Фото: Тюменское отделение МГЕР

Совершить свой первый VR-полет за пределы Земли смогли тюменцы в ТРЦ "Гудвин" 11 апреля. Это стало возможным благодаря акции "Готов к звездному космосу", которую организовали активисты регионального отделения МГЕР.

Как пишет "Тюменская область сегодня", сначала у всех желающих отправиться в космос проверили знания на эту тему. В небольшой викторине приняли участие около 100 человек. Перед испытанием участникам акции также необходимо было пройти экспресс-подготовку и медицинскую проверку. До виртуальной высадки на другую планету тюменцам измерили объем легких - для этого нужно было надуть шарик. После претенденты на "полет" прошли пятиметровую дистанцию в специальных очках-"луноходах", искажающих пространство. Старт на полосе препятствий начинался со знаменитой фразы Юрия Гагарина "Поехали!".

Только после успешного преодоления всех испытаний участники смогли отправиться в свой первый полет с помощью очков виртуальной реальности. Все космонавты получили в подарок значки "ГЗК: готов к звездному космосу".

"Задания были не такими сложными, старались, чтобы людям было просто интересно. Задача не стояла удивить технологическим прогрессом или непреодолимыми трудностями. Главное - напомнить о значимой дате в истории Отечества, о первом полете человека в космос, заинтересовать молодое поколение этой темой", - отметил руководитель тюменского отделения МГЕР Владимир Сбитнев.

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# виртуальная реальность , Владимир Сбитнев , День космонавтики , Молодая гвардия , ТРЦ Гудвин

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