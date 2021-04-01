  • 11 апреля 202111.04.2021воскресенье
  • USD77,1657
    EUR91,7809
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Волонтеры Победы" провели всероссийскую онлайн-игру "Космос рядом"

Общество, 16:24 11 апреля 2021

космосрядом.рф | Фото: космосрядом.рф

Всероссийскую интеллектуальную онлайн-игру "Космос рядом" провели активисты общественного движения "Волонтеры Победы" 11 апреля. Мероприятие собрало участников старше 14 лет и было посвящено 60-летию полета первого человека в космос и космическим достижениям России. Гости увидели объекты космической отрасли, а также космонавтов и Героев России, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Козлов принял участие в подготовке игры. Он занимался подготовкой пункта управления, а затем отслеживанием траектории первого спутника Земли и первого полета космического корабля, пилотируемого Юрием Гагариным. У Николая Петровича - большой опыт работы с личным составом первого отряда космонавтов СССР, он лично знаком с известным конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым. Все составляющие онлайн-игры предварительно прошли специальную экспертизу.

Игра состояла из четырех туров по семь вопросов в каждом. Ведущий озвучивал вопрос, после чего у участника была минута для того, чтобы подумать и указать свой ответ. 10 лучших игроков по итогам оценки получат наборы космического питания и автографы от настоящих космонавтов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Волонтеры Победы , День космонавтики

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:28 11.04.2021В День города тюменцы увидят реконструкцию освобождения Петрозаводска 1944 года
17:01 11.04.2021Патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса "МИР-19" получило ФМБА
16:24 11.04.2021"Волонтеры Победы" провели всероссийскую онлайн-игру "Космос рядом"
16:02 11.04.2021В Тобольске началась подготовка к празднованию Дня Победы