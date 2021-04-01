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Тюменцы нарисуют картины на фасаде МТЦ "Космос"

Общество, 19:54 10 апреля 2021

Молодежный театральный центр" во ВКонтакте | Фото: Молодежный театральный центр" во ВКонтакте

Молодежный театральный центр "Космос" проведет акцию "108 минут до Космоса" 12 апреля в 17 часов. Художники нарисуют арты на космическую тему под живую музыку.

Небольшой симультанный перформанс начнется у театрального центра "Космос". На фасаде разместят шесть белых баннеров, на которых художники за 108 минут, вдохновляясь живой музыкой, нарисуют космические арты. Рисовать будут тюменские художники: Иван Иванов, Андрей Снег, Виталий Морс, Лина Селезнева, Данил Кулаков и Влад Тахтау. Увидеть работу перформеров в реальном времени сможет любой желающий.

Одновременно с перформансом начнет работу новая выставка театрального центра "Космос". В холле разместятся инсталляции, которые передадут космическую атмосферу. Гостей ждет импровизированный космодром, космонавты в шлемах, зеркальные планеты и параметрические картонные ракеты. Их участники перформанса смогут заклеить разноцветными кружками, показав, с каким цветом они ассоциируют космос.

"Придя на выставку, зритель сможет пофантазировать на тему того, каким может быть космическое пространство. А оно может быть разным для каждого. Гости окажутся в импровизированном космодроме и почувствуют себя его частью", — рассказала автор выставки и руководитель художественного отдела Театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина.

Выставка будет работать с 12 по 30 апреля. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+, пишет Moi-portal.ru.

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