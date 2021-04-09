Тюменцам устроят виртуальный полет в космос

региональное отделение "Молодой гвардии" региональное отделение "Молодой гвардии"

Акцию "Готов к звездному космосу" проведут активисты "Молодой гвардии" в ТРЦ "Гудвин" в Тюмени 11 апреля. Жители и гости города пройдут экспресс-подготовку и совершат импровизированный полет в космос, сообщает пресс-служба "Молодой гвардии".

Чтобы получить допуск к "полету", необходим медосмотр: измерение давления и объема легких. Далее нужно пройти пятиметровую дистанцию в специальных очках-луноходах, искажающих пространство, и выполнить несколько упражнений. Проходить полосу препятствий нужно на время, а начинаться она будет со знаменитой фразы Юрия Гагарина "Поехали!".

Подготовленных "космонавтов" будут отправлять в полет при помощи очков виртуальной реальности. Все участники акции получат на память значок "ГЗК: готов к звездному космосу"

"В 1961 году Юрий Гагарин полетел в неизведанное, тем самым осуществил тысячелетнюю мечту людей. Он сделал первый, но самый важный шаг. Мы приглашаем тюменцев отметить это событие вместе с нами", — отметил руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

Начало акции в 14 часов.