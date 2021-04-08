Мультимедийная выставка "Через тернии в космос" откроется в Тюмени

| Фото: Исторический парк «Россия – Моя История». Тюмень ВКонтакте | Фото: Исторический парк «Россия – Моя История». Тюмень ВКонтакте

Мультимедийная выставка "Через тернии в космос", посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, откроется в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история" 13 апреля.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор выставки Михаил Лобин, в экспозицию включат цифровой контент музея космонавтики из Москвы. Это более 70 архивных фотографий и документов.

"На выставке посетители узнают, какие предсказания мыслителя и теоретика Константина Циолковского стали явью, благодаря какому летательному аппарату стал возможен полет человека в космос, как отбирали и готовили людей в первый отряд космонавтов, кто был "отцом" космонавтов и много других интересных фактов. Ждем всех желающих", - отметили организаторы.

Выставка официально откроется в 15 часов по адресу ул. Орджоникидзе, 57 и будет работать до 31 мая.

Любовь Голышева