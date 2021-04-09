Жители и гости Тюмени могут увидеть на уличном экране, какие испытания проходили будущие космонавты

| Фото: предоставлено историческим парком "Россия – моя история" | Фото: предоставлено историческим парком "Россия – моя история"

Первые испытания будущих космонавтов и запуск космического корабля "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту могут увидеть тюменцы на фасаде исторического парка "Россия – моя история" 9 апреля.

Видеоролик с документальными кадрами от Роскосмоса транслируется на большом экране, который размещен над самым входом в исторический парк. Видео продолжительностью около трех с половиной минут будет повторяться. Демонстрация продлится до 20 часов.

Как отмечают организаторы акции, приуроченной ко Дню космонавтики, экран большой, видно будет всем – и прохожим, и автомобилистам.

Видео, посвященное истории отечественной космонавтики, включает как архивные кадры, так и снятые в наше время. Так, можно увидеть приземление Валентины Терешковой, смоделированный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5", запуск космического корабля "Союз".

Показ проходит без звука. Ролик от Роскосмоса транслируют по адресу: ул. Орджоникидзе, 47.

Инна Пахомова