  • 9 апреля 20219.04.2021пятница
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовске юнармейцы провели опрос среди горожан о полете человека в космос

Общество, 16:23 09 апреля 2021

Юнармейцы Ялуторовска ВКонтакте

Опрос ко Дню космонавтики провели юнармейцы среди горожан разного возраста ко Дню космонавтики. Вопросы были несложные, на них практически все респонденты дали верные ответы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель местного отделения "Юнармия", специалист по работе с молодежью Олег Овчинников.

"В нашем опроснике были такие вопросы: как называется космический корабль, на котором Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 12 апреля 1961 года. Какую фразу произнёс Гагарин при старте первого пилотируемого полёта и другие вопросы. Большинство горожан ответили верно, но были и ошибочные ответы", - говорит он.

Во время опроса школьники вручали горожанам праздничные открытки. Мероприятие приурочили ко Всероссийской юнармейской акции "Космическая открытка".

Юнармейцы Ялуторовска ВКонтакте Юнармейцы Ялуторовска ВКонтакте Юнармейцы Ялуторовска ВКонтакте Юнармейцы Ялуторовска ВКонтакте ﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День космонавтики , опрос , юнармейцы , Ялуторовск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:33 09.04.2021Пожароопасный период в Югре начнется с 25 апреля
17:25 09.04.2021В Тюмени на Цветном бульваре пройдет патриотический квартирник
17:14 09.04.2021Тюменские школьники признаны победителями и призерами "Фестиваля карт InfoGeo-2021"
16:51 09.04.2021В пожароопасный сезон в тюменских лесах будут дежурить шесть бригад