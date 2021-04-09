В Ялуторовске юнармейцы провели опрос среди горожан о полете человека в космос

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Опрос ко Дню космонавтики провели юнармейцы среди горожан разного возраста ко Дню космонавтики. Вопросы были несложные, на них практически все респонденты дали верные ответы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель местного отделения "Юнармия", специалист по работе с молодежью Олег Овчинников.

"В нашем опроснике были такие вопросы: как называется космический корабль, на котором Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 12 апреля 1961 года. Какую фразу произнёс Гагарин при старте первого пилотируемого полёта и другие вопросы. Большинство горожан ответили верно, но были и ошибочные ответы", - говорит он.

Во время опроса школьники вручали горожанам праздничные открытки. Мероприятие приурочили ко Всероссийской юнармейской акции "Космическая открытка".

Анжела Лебедева