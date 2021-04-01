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Тюменцы на экскурсии узнают, о чем думали древние люди, глядя на звездное небо

Общество, 10:28 11 апреля 2021

Археологический музей-заповедник ВКонтакте | Фото: Археологический музей-заповедник ВКонтакте

О чем думали наши предки, глядя на звездное небо, как представляли себе космос - все это узнают участники уникальной экскурсии "Космос глазами древних", которая пройдет в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском 11 апреля.

Как пишет "Тюменская область сегодня", мероприятие эксклюзивное и будет проходить накануне Дня космонавтики – только один раз. Экскурсия, посвященная космосу и звездному небу в культуре и жизни древнего человека, будет проходить на территории постоянной экспозиции. Однако если раньше экскурсию проводили, основываясь исключительно на историческую часть, то теперь она будет организована в новом ключе - мифологическом.

Заведующий музеем-заповедником Кирилл Груздов пояснил, что сейчас мы смотрим на космос с научной точки зрения, но в древности было совсем другое восприятие, отсюда и рождались мифы и суеверия. Желающим посетить экскурсию покажут культовые экспонаты, амулеты, предметы жертвоприношения, идолы, которыми располагает фонд музея, в новом их значении – как модель космоса в мировоззрении далеких предков современного человека.

Мероприятие организовано в рамках празднования предстоящего Дня космонавтики. Начало - в 14 часов, стоимость - 100 рублей, подробности по телефону: 8 (3452) 766-767.

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# археологический музей-заповедник , выставка , День космонавтики , экскурсия

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