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Молодежь Ишима создала арт-объект ко Дню космонавтики

Общество, 12:34 11 апреля 2021

www.roscosmos.ru | Фото: www.roscosmos.ru

Новый арт-объект откроют в Ишиме 12 апреля. Это три плаката размером с изображением космонавтов.

На арт-объекте три надписи: "Даже если сомневаешься, не переживай", "Ты можешь всё", "Ни у кого не получается с первого раза и это нормально". Эскизы разработаны и нарисованы художниками медиаштаба "Всети" при мультицентре "Моя территория" в Ишиме.

"Все процессы в мире формируются из наших личных качеств и ценностей. Если человек в себя верит — любая идея осуществима. Эту точку зрения мы отразили в арт-объекте. Необходимо быть честным с собой, не обращать внимания на мнения окружающих и следовать за своими идеями", — рассказала художник Ксения Фомина.

У изображения с надписью "Ты можешь всё" вместо стекла на шлеме размещено зеркало. Так создатели хотели донести до жителей города, что все идеи, которые возникают у людей — осуществимы, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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