Студентка из Тюмени стала второй в мире на международной олимпиаде "Глобус"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второе место международной олимпиады "Глобус" в дисциплине "ОБЖ" заняла студентка второго курса Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Анастасия Серова. Весенний этап олимпиады прошел дистанционно и собрал представителей России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Тюмень представили 12 участников.

Анастасия Серова набрала 86 баллов из ста и стала лучшей в регионе, второй в мире и в стране и среди участников из других стран.

"Я отвечала на вопросы о том, как оказывать первую помощь и действовать в чрезвычайных ситуациях. К счастью, до сих пор эти знания мне пришлось демонстрировать только для олимпиады. Однако думаю, что они нужны каждому человеку, чтобы не паниковать и суметь помочь себе и близким людям в экстренных случаях", - отметила студентка.

Успех на международной олимпиаде послужит девушке на зачете и будет учтен учебным учреждением.

Татьяна Ковалева