SAS ТюмГУ откроет для старшеклассников лабораторию монстров

| Фото: https://news.utmn.ru | Фото: https://news.utmn.ru

Летняя школа "Беспредельное будущее и границы человеческого" состоится в SAS ТюмГУ с 28 июня по 2 июля. Она откроет двери для школьников, заканчивающих 9-й или 10-й классы.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, под руководством креативного директора, философа, блогера и профессора Жюли Реше SAS на неделю превратится в настоящую лабораторию монстров.

Задача летней школы – организовать safe space для монструозности, где в течение недели будет создаваться альтернативное будущее. Какие новые чудные идеи могут породить "монстры", собравшись вместе? Смогут ли они придумать мир будущего, в котором каждому из них найдется место?

С участниками будут работать профессора SAS из разных стран, получившие докторские степени в лучших университетах мира. Впереди – опыт высококлассного международного высшего образования, практика английского языка, формирование принципиально нового мышления, а также возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в SAS.

С подробным описанием школы можно ознакомиться здесь.

Для участия в отборочном этапе необходимо до 3 мая, 23:59 (ТМН), прислать на электронный адрес sas-summerschool@utmn.ru заявку, включающую:

1. Ваше краткое CV с указанием Ф.И.О. на русском языке, а также фамилии и имени на английском языке, даты рождения, номера класса и школы, города, email, телефона и ваших достижений.

2. 90-секундный видеоролик на английском языке на одну из тем: What made you the way you are? или How do you fit or do not fit in the city you live in?

Рабочий язык – английский. Участие, проживание и питание – бесплатно.