В Тюмени 180 сотрудников управы Ленинского округа покрасят скамейки и уберут мусор

| Фото: "Тюмень — наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во Вконтакте

180 сотрудников администрации Ленинского округа выйдут на субботник, 17 апреля. Они будут красить скамейки, убирать поросль, чистить территории от мусора. Приготовлено 100 граблей, 50 метел, закуплено 4 тыс. банок краски, сообщает городская администрация.

В субботнике примут участие сотрудники управы ЛАО и других структурных подразделений администрации Тюмени. Заявки подали несколько десятков различных организаций, в том числе общественных.

Квартальный имущественного комплекса № 4 Татьяна Казьмина обошла 50 юридических организаций, чтобы вручить каждой из них уведомление об участии в субботнике. Приглашение получил Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. В дни генеральной уборки они приступили к покраске скамеек в сквере Романтиков, завтра ее продолжат специалисты МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЛАО".

Организации, наводящие чистоту на общественных территориях, получают от Службы заказчика необходимый инвентарь. Ведущий инженер Ольга Батурина выдала 50 мешков для мусора и перчатки коллективу госпиталя для ветеранов войн.

Во время субботника тюменцы получат информационные листовки о предстоящем голосовании за дизайн-проекты скверов и зеленых уголков, которые планируют благоустроить в городе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году.