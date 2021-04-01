В Ялуторовске больница получила по нацпроекту технику для реабилитации после инсульта

| Фото: пресс-служба областной больницы №23 | Фото: пресс-служба областной больницы №23

Реабилитацию после перенесенного инсульта проходят пациенты областной больницы №23 в Ялуторовске. Для этого в рамках национального проекта "Здравоохранение" в учреждение закупили новое медицинское оборудование, сообщает пресс-служба областной больницы №23.

По словам заведующего неврологическим ПСО Дмитрия Плотникова, среди оборудования - вертикализатор-стендер, который необходим пациентам, только приступающим к реабилитации. Высокотехнологичный тренажер с биологической обратной связью баланс-мастер подходит для тренировок баланса и координации.

Для разработки мелкой моторики используют реабилитационную перчатку "Аника". Этот высокотехнологичный прибор считывает движения кисти и пальцев, транслируя синхронное изображение на монитор. Пациент может, играя, хватать или ловить предметы, совершать другие взаимодействия, тренируясь перед возвращением к обычной жизни.

"Такого разнообразия медицинской техники, помогающей в реабилитации, в больнице прежде не было. И мы видим по нашим пациентам, насколько сильно эти новые технологии повышают шансы на восстановление после инсульта", – подчеркнул Дмитрий Плотников.

В среднем за год в больницу поступают до 800 пациентов не только из Ялуторовска, но и из Заводоуковского городского округа, Омутинского, Исетского, Упоровского и Юргинского районов.

В отделении работает мультидисциплинарная бригада, которая занимается реабилитацией тяжелых пациентов. В том числе невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, который составляет программу реабилитации, и инструкторы. Есть также логопед, психолог, социальный работник и эрготерапевт.

По словам Дмитрия Плотникова, если остальные врачи стараются по возможности восстановить функции, которые пациент утратил, то эрготерапевт должен научить его жить с тем, чего не восстановить.