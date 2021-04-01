Горицкий, Новицкий и Суфианов примут участие в праймериз к выборам в Госдуму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три депутата Тюменской областной думы примут участие в предварительном голосовании "Единой России".

Решение по кандидатурам для выдвижения от партии кандидатами в депутаты Государственной думы РФ принято на очередном заседании Тюменского регионального оргкомитета по предварительному голосованию "Единой России".

"Сегодня мы зарегистрировали шесть человек на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от "Единой России" кандидатами в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва. Трое из них – действующие депутаты - Дмитрий Горицкий, Дмитрий Новицкий и Альберт Суфианов, они идут по списку", - отметил руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования партии Андрей Артюхов.

Также, по его словам, зарегистрированы Виталий Антипин, Ольга Соловьева (оба идут по списку) и Мария Шабанова.

Кроме того, участником предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Тюменской городской думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №12 зарегистрирован Георгий Кекелия.

Напомним, что предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая по открытой и конкурентной модели. Выборы в Госдуму, Тюменскую областную думу и дополнительные выборы в Тюменскую городскую думу назначены на 19 сентября.