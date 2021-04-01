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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменской больнице внедрили амбулаторную коронароангиографию

Общество, 10:53 17 апреля 2021

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Амбулаторную коронароангиографию внедрили в тюменской областной клинической больнице №1. Это диагностическое рентгеновское исследование коронарных артерий.

Через одну из артерий предплечья под местным обезболиванием вводится и проводится к сердцу тонкий катетер. С его помощью в коронарные артерии подается контрастное йодсодержащее вещество, после чего на рентгеновском экране можно оценить состояние сосудов сердца.

"Коронароангиография помогает лечащему врачу принять решение о проведении операции аортокоронарного шунтирования или о баллонном расширении (ангиопластике) коронарных артерий с последующим стентированием", - пояснила заведующая кардиологическим дневным стационаром ОКБ №1 Алевтина Серещева.

На первом этапе отбора на диагностику больной проходит предварительные исследования. Как сообщает пресс-служба ОКБ №1, показания к ее проведению - перенесенный инфаркт миокарда давностью более 28 суток, ишемия миокарда по данным проб с физической нагрузкой и другие причины.

После сдачи анализов пациент по направлению из поликлиники поступает в палату дневного кардиологического стационара ОКБ №1. Еще 4-5 часов после исследования за ним наблюдают в условиях дневного кардиостационара.

"Ежедневно проводим до пяти процедур. Части обследованных пациентов уже назначены дальнейшие плановые операции. Одно из главных преимуществ процедуры – пациент не госпитализируется, что снижает риск каких-либо заражений", - заключает главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Тюменской области, начальник регионального сосудистого центра ОКБ №1, к.м.н. Олег Рейтблат.

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