В Тобольске отбирают идеи по использованию исторического здания

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Власти Тобольска ведут поиск идей по использованию недавно отремонтированного здание богадельни. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

"Богадельня отремонтирована, это важный объект культуры. Теперь рассматриваются идеи того, что разместить внутри. Нужны именно готовые проверенные креативные идеи от предпринимателей: все то, что замотивирует горожанам всех возрастов уделить потом время каким-то активностям внутри", - уточнила она.

Здание Богадельни площадью свыше 100 кв. м является частью туристического маршрута по духовной столице Сибири, куда входит также тобольский кремль, Базарная площадь и дом-музей Николая II, пишет "Тюменская область сегодня".