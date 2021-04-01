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В Тобольске отбирают идеи по использованию исторического здания

Общество, 11:59 17 апреля 2021

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Власти Тобольска ведут поиск идей по использованию недавно отремонтированного здание богадельни. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

"Богадельня отремонтирована, это важный объект культуры. Теперь рассматриваются идеи того, что разместить внутри. Нужны именно готовые проверенные креативные идеи от предпринимателей: все то, что замотивирует горожанам всех возрастов уделить потом время каким-то активностям внутри", - уточнила она.

Здание Богадельни площадью свыше 100 кв. м является частью туристического маршрута по духовной столице Сибири, куда входит также тобольский кремль, Базарная площадь и дом-музей Николая II, пишет "Тюменская область сегодня".

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