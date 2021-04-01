Тюменской молодежи расскажут, как победить в конкурсе "Студент года"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Как победить на Всероссийской премии "Студент года" расскажет тюменцам руководитель премии Марта Сахелашвили в Инстаграме (@studsovet72), прямой эфир начнется 21 апреля в 15 часов.

Она поделится советами, как правильно подготовиться к конкурсу, какие документы и грамоты необходимо иметь в портфолио, а также расскажет на какие качества студентов жюри обращают внимание.

"Премия "Студент года" дает шанс студенту заявить о себе, о своих умениях и опыте в определенной сфере деятельности не только на регион, но и на всю страну. Но многие студенты допускают ошибки в подготовке к конкурсу, Марта Сахелашвили расскажет, как их избежать и быть готовым на 100%", – рассказала председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

Встреча пройдет в рамках "Диалога на Равных" — федерального проекта Росмолодежи, где студенты общаются с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса, напоминает "Комсомольская правда-Тюмень".