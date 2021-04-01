Тюменская автоинспекция проверит тонировку стекол

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейды по выявлению нарушений светопропускаемости стекол автомобилей проведут сотрудники ГИБДД в Тюменской области во всех муниципалитетах региона.

Ежедневно автоинспекторы привлекают к административной ответственности от 40 до 70 водителей за незаконную тонировку. С начала года в регионе выявлено более 8 тысяч нарушений.

Если водитель на месте не снимет темную пленку со стекол, ему выдается требование об устранении недостатков, в случае невыполнения его в установленный срок, водителю грозит административная ответственность. Решение о применении санкции в таком случае принимает суд, пишет Госавтоинспекция Тюменской области.