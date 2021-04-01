Тюменские медсестры повторили танец группы Little Big

| Фото: procrf.ru | Фото: procrf.ru

Ассоциация медицинских сестер Тюменской области объявила челлендж, приуроченный ко Дню здоровья. Видеоролики сотрудники больниц присылают до сих пор.

В рамках челленджа медицинские сотрудники выполняют физические упражнения и передают эстафету другой больнице. Одними из первых участие в акции приняли тобольские медсестры и студенты-медики.

"Около ста человек организовали и провели энергичную утреннюю зарядку на открытом воздухе под музыкальное сопровождение с фитнес-инструкторами. Мероприятие развернулось на Базарной площади", - рассказали “Вслух.ру" в ассоциации медсестер Тюменской области.

Яркими участниками стали казанские медсестры: 17 человек вышли на воркаут-площадку. А сотрудницы Областной больницы №19 для челленджа повторили танец из клипа Little Big на песню Uno.

"Важным фактором улучшения состояния здоровья является двигательная активность, которая включает в себя плавание, скандинавскую ходьбу, танцы, игры, спорт. При этом самый доступный и наименее затратный способ увеличения двигательной активности - ходьба, которая практически не имеет противопоказаний", - дали совет в пресс-службе больницы.