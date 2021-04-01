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В Голышмановском городском округе установят более 600 евроконтейнеров

Общество, 15:29 17 апреля 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

В Голышмановском городском округе установят более 600 евроконтейнеров и запустят 6 новых мусоровозов. Железные баки, которыми оборудованы площадки для сбора ТКО, меняют на евроконтейнеры.

"По сравнению с металлическими баками евроконтейнеры обладают большей вместимостью, проще в эксплуатации и выглядят эстетично. Они оборудованы крышкой, что поможет защитить коммунальные отходы от ветра, солнца, атмосферных осадков, животных и птиц" - уточнил , представитель компании "Сибсервис" Сергей Придчин.

Маршруты, где установили новые контейнеры, уже обслуживает современная спецтехника, пишет "Мегатюмень".

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