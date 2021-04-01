В Голышмановском городском округе установят более 600 евроконтейнеров
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В Голышмановском городском округе установят более 600 евроконтейнеров и запустят 6 новых мусоровозов. Железные баки, которыми оборудованы площадки для сбора ТКО, меняют на евроконтейнеры.
"По сравнению с металлическими баками евроконтейнеры обладают большей вместимостью, проще в эксплуатации и выглядят эстетично. Они оборудованы крышкой, что поможет защитить коммунальные отходы от ветра, солнца, атмосферных осадков, животных и птиц" - уточнил , представитель компании "Сибсервис" Сергей Придчин.
Маршруты, где установили новые контейнеры, уже обслуживает современная спецтехника, пишет "Мегатюмень".