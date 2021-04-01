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Новая тюменская телезвезда Иван Филиппов приглашает в "СТУДИЮ 72"

Общество, 11:19 17 апреля 2021

Фото: "Тюменское время"

Тюменец Иван Филиппов, сыгравший главную роль в комедийном сериале "По колено", станет гостем программы "СТУДИЯ 72" в эфире телеканала "Тюменское время".

Ребята выберут самую важную новость недели, представят астрологический прогноз от Евгения Кисляка и вспомнят приезд Филиппа Киркорова в Тюмень.

Кстати, если вам интересно как проходят съемки программы и вы хотите стать их участником, то заходите в обсуждение официальной группы проекта в социальной сети ВКонтакте и бронируйте место. Смотрите новые выпуски шоу "СТУДИЯ 72" каждое воскресенье в 20 часов на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения).

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